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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة جدة وقعت مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، لتبني الفرص الاستثمارية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى بناء استراتيجية التحول الرقمي، وتطوير الذكاء الاصطناعي. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد ناغي، حرص الغرفة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتلاءم مع توجهات رؤية المملكة 2030 لدفع عجلة التنمية، مشيرا إلى مساهمة الغرفة مع «كاوست» على تعميم استطلاع رأي يهدف إلى قياس مدى حاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للبحث العلمي والابتكار، بغرض تطوير برامج الشراكة في مجال البحث والتطوير.



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