تراجع في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، ليواصل تذبذبه الطفيف منذ بداية الأسبوع الجاري تزامناً مع احتفالات عيد الأم، حيث فقد كل جرام من الأعيرة المختلفة حوالي جنيهاً واحداً.

وأفاد موقع "صدى البلد" بان وبحسب آخر أسعار الذهب بمحلات الصاغة، فقد وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 الأعلي فئة في سوق الذهب في مصر نحو 873 جنيهاً، بختام تعاملات اليوم.

وأضاف الموقع أن سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشاراً بلغ نحو 764 جنيهاً، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الوسطي في سوق الذهب نحو 655 جنيها. كما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة في سوق الذهب نحو 509 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6120 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.2 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 874.3 ألف جنيه.

وعالمياً، صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، وفقًا لما أفادت به الصحافة الدولية.