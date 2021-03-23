شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والأردن فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردنى، توقيع مذكرة تفاهم لدعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردن.

ويأتي ذلك فى اطار أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت جلساتها الرئيسية اليوم فى العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

ووفقا لمذكرة التفاهم؛ سيتم توظيف الإمكانات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لدعم التعاون بين مصر والأردن وتطويره في عدة مجالات تشمل البنية التحتية الرقمية، وذلك من خلال الاستفادة من شبكة الكابلات الدولية المصرية وربطها بالأردن، كما سيتم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية.

وتتضمن مذكرة التفاهم؛ التعاون في مجال بناء القدرات البشرية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال الاستفادة من إمكانيات معاهد التدريب التخصصية في البلدين، بالاضافة الى تبادل الخبرات في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الاعمال من خلال تمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتعظيم المنافع الاقتصادية، وتنظيم مبادرة مصرية أردنية للإبداع التكنولوجي وريادة الاعمال لتشكيل فرق مشتركة من الجانبين تعمل على تطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، الى جانب تنظيم مؤتمرات ومسابقات مشتركة بين الدولتين في مجال الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتنظيم خدمات الحوسبة السحابية بالقطاعين العام والخاص بالبلدين وبحث إمكانية تشجيع الاستثمار في هذه المجالات، فضلا عن التعاون في مجالات التخطيط والبحث والتطوير، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات ذات الصلة التي من شأنها خلق بيئة تمكينية داعمة لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

ووفقا لمذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على التنسيق بين مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والمنظمات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وخاصةً الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للبريد، كما سيتم تشكيل فريق مشترك (مصري _ أردني) في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون.

وقد عقدت جلسة مباحثات ثنائية ترأسها الوزيران حول سبل تعزيز التعاون المشترك فى المجالات ذات الصلة؛ وذلك بحضور المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات.