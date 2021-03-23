شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع السيارات وحيدًا بالبورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت كافة قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء صعود قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.28%، وتصدر القطاعات المتراجعة السياحة والترفيه بنسبة 6.46%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.44%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.58%، ثم قطاع الخدمات والنقل والشحن بنسبة 4.07%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.97%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 3.78%.

كما تراجعت قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.25%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.94%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.78%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.77%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.86%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.57%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة السابعة على التوالي، وسط عمليات بيع مكثفة من المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.3 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.27% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.51%، والعرب على 9.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.11% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.88%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 23.5 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 71.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.02 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 10471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1923 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 12656 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 4097 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 1822 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 2739 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1340 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.