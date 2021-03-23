شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعاود الانخفاض بضغط من نظيره الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بفعل ضغط ارتفاع العملة الأمريكية.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا سواء من خلال فرض قيود للإغلاق أو توزيع المزيد من اللقاحات الواعدة للوقاية من المرض.



وذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك مؤشرات على زيادة أعداد الإصابات بالفيروس التاجي في الفترة القليلة الماضية.



وأعلنت عدة دول استئناف توزيع لقاح "أوكسفورد – أسترازينيكا" على مواطنيها بعد تعليق استخدامه بسبب وفاة بعض الأشخاص بجلطات رئوية.



من ناحية أخرى، صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأسترالي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 0.7682، وسجلت العملة الأسترالية أعلى سعر اليوم عند 0.7750 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7655.