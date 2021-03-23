شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للأسهم الأمريكية في بداية التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف رغم انخفاض العائد على سندات الخزانة.



وصرحت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" بأنها تتوقع بلوغ الاقتصاد الأمريكي مرحلة التعافي الكامل في وتيرة التوظيف خلال عام 2022.



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد ذكر بالامس أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



وكشفت وكالات عن أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد.



هذا، وقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 1.652% مما خفف الضغوط عن كاهل الأسهم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 36) إلى 32695 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 13351 نقطة، في حين انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3936 نقطة.