شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض سعر النفط لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 60.60 ويلامس الهدف السلبي الأول مباشرةً عند 59.20، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 58.00 كمحطة تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 60.60 والأهم دون 61.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم