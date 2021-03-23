شكرا لقرائتكم خبر عن "الراجحي ريت" يحصل على تسهيلات مصرفية بقيمة 145.4 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير صندوق الراجحي ريت، عن حصول الراجحي ريت على تسهيلات مصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، بقيمة 145.4 مليون ريال سعودي من مصرف الراجحي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه خلال فترة سريان التسهيلات المصرفية، والتي تمتد الى 5 سنوات، سيتم سداد تكلفة التمويل على أساس نصف سنوي مع سداد كامل قيمة التسهيلات المصرفية في نهاية الفترة التعاقدية وهي نهاية السنة الخامسة.

وأشار الصندوق إلى أن الغرض من هذه التسهيلات هي إعادة تمويل شريحة التمويل الحالية التي تستحق في 23 مارس 2021.

ونوه الصندوق، إلى أنه يوجد حالياً عقارات مدرة للدخل للصندوق مرهونة لشريحة التمويل الحالية وسوف تستمر نفس الأصول المرهونة بالنسبة لهذه التسهيلات مع تقديم سندات لأمر كضمان للتمويل.

وبحسب البيان، سيستمر الالتزام بالتمويل البالغ 145.4 مليون ريال في الحسابات المالية لصندوق الراجحي ريت لفترة الخمس سنوات القادمة.

وسبق أن أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق الراجحي ريت، وتضمن تسجيل صافي أصول بنهاية العام 2020 نحو 1.51 مليار ريال، بإجمالي دخل نحو 170.37 مليون ريال.

وحقق الصندوق صافي ربح للعام 2020 بلغ نحو 12.45 مليون ريال. فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 93 مليون ريال، وبلغ مخصص الانخفاض في قيمة العقارات نحو 64.9 مليون ريال، وفقا للتقرير.