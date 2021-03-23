شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارية السعودية" تبيع أسهماً في تابعة بقيمة 1.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العقارية السعودية عن بيع كامل حصصها في شركة العقارية هانمي لإدارة المشاريع والبالغة 60% من ملكية الشركة وذلك لصالح شركة هانمي قلوبل السعودية.

وأفادت العقارية، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه بذلك تنتقل ملكية شركة العقارية هانمي لإدارة المشاريع إلى ملكية شركة هانمي قلوبل السعودية بنسبة 100%.

وأشارت الشركة، إلى أن قيمة الصفقة 1.2 مليون ريال، علماً بأن النشاط الأساسي للأصل محل الصفقة هو إدارة مشاريع التطوير العقاري.

ونوهت العقارية على أن الصفقة مشروطة بموافقة وزارة الاستثمار على تعديل الترخيص ليعكس عملية البيع للحصص لصالح المشتري، وموافقة وزارة التجارة على تعديل عقد تأسيس الشركة ليعكس بيع الحصص للمشتري وتملك المشتري وفقا للحصص المباعة، وموافقة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التعديل على سجل الحصص.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثالث إلى تكوين مخصصات انخفاض في قيمة موجودات مالية بقيمة 7.5 مليون كما تم تكوين مخصص الانخفاض في الاعمال الرأسمالية بقيمة 6.7 مليون ريال و 4 مليون ريال مصنفة ضمن المصاريف الإدارية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.