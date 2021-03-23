شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المتطورة" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 12.5 مليون ريال عن النصف الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال.

وقالت متطورة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً)، على أن يتم الإعلان عن موعد الصرف في وقت لاحق.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 12.5 مليون ريال، بواقع 0.25 ريال للسهم، وبما يُعادل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المتطورة حققت صافي أرباح بلغ 26.1 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 28.6 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض الإيرادات بسبب إنخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة رغم إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وإرتفاع مصاريف الزكاة الشرعيه، وذلك على الرغم من إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض تكاليف التمويل وشطب توزيعات أرباح مستحقة من احدى الشركات المستثمر فيها خلال العام السابق وإرتفاع الإيرادات الأخرى خلال العام الحالي مقارنة بالعام 2019.

وارتفعت المبيعات إلى 36.8 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 44.4 مليون ريال خلال العام 2019.