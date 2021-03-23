بتخفيضات تصل لـ35 % .. التموين تعلن أسعار شنط رمضان والياميش والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية التي يصل عددها إلى 1350 مجمعا استهلاكيا كميات كبيرة من مستلزمات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 15إلى 35 %، إضافة إلى السلع الأساسية من أرز وسكر وزيت طعام ودواجن ولحوم حمراء طازجة ومجمدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبحسب بيان للوزارة، تلقى وزير التموين تقريراً حول الأسعار التي تطرح بها المستلزمات الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية، وأكد التقرير أن أسعار البلح تبدأ من 9 جنيهات وصولا الى 17 جنيه للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها.

وأفاد التقرير الوارد من شركات المجمعات أن قمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصري من 20 جنيها وصولا إلى 24 جنيها بكل أنواعه.

وبالنسبة لشنطة رمضان فقد اشار التقرير المعروض على المصيلحي من شركات المجمعات الاستهلاكية أنها حسب طلب المواطن مؤكدا أن الشنطة تبدأ من 50 جنيها وصولا الى 207 جنيهات بحوالي 13 صنف من السلع، كما أكد التقرير ضخ كميات كبيرة من السلع الاساسية مشيرا الى ان الارز يباع بالمجمعات ب8 جنيهات والزيت ب 17 جنيه للتر، واضاف التقرير ان الدواجن تباع بالمجمعات ب 30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلي ب 65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة ب85 جنيها.

هذا وقد وجه المصيلحي، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بمواصلة ضخ السلع الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية اضافة الى السلع الاساسية من ارز وزيت ومكرونة ولحوم طازجة وجمدة مع الاحتفاظ بالتخفيضات المخطط لها سابقا.

وأشار المصيلحي إلى أن معارض اهلا رمضان سوف تبدأ في الفترة من 4 الى 12 ابريل القادم ، مؤكدا دخول عدد كبير من السلاسل التجارية في المعارض اضافة الى الشوادر التي سوف تنشأ بالتعاون مع الغرف التجارية والمحافظات والتي ستوفر كل احتياجات المواطن من السلع الرمضانية بتخفيضات تبدأ من 15 الى 35%.