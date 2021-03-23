شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع قبيل شهادة باول ويلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو عند الفتح، الثلاثاء إذ هبطت أسهم الطاقة والسفر، بينما يترقب المستثمرون تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزيرة الخزانة جانيت يلين لاستقاء مؤشرات عن متانة الاقتصاد.. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 39.7 نقطة أو ما يعادل 0.12 بالمئة إلى 32691.5 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ثلاث نقاط أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 3937.6 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 13381.435 نقطة.

هبوط أسهم أوروبا

هبطت الأسهم الأوروبية عن ذروة عام اليوم الثلاثاء، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات عزل عام في ألمانيا في إثارة المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد من صدمة الجائحة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بعد جولة جديدة من العقوبات التي استهدفت الصين مما أثر سلبا على الأسواق الآسيوية.

وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل نيسان وحثت المواطنين على البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الفصح.

وتسارعت حصيلة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على الرغم من بدء ثالث إغلاق، بينما أرجأت النمسا إعادة فتح المقاهي والمطاعم. وتراجعت أسهم السفر والسياحة مجددا، إذ نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وشركة السفر توي بين اثنين وثلاثة بالمئة. وهوى سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 7.1 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من أن نقص أشباه الموصلات سيكون له تأثير كبير على الإنتاج في الربع الثاني.

الأسهم اليابانية

تخلت أسهم اليابان عن مكاسبها المبكرة لتغلق على هبوط، الثلاثاء مقتدية بأداء ضعيف في أسواق الصين مع جني مستثمرين الأرباح من الصعود الأخير لبعض الشركات في البر الرئيسي، بينما اعترى الضعف الإقبال على المخاطرة جراء تقلبات عائدات السندات الأمريكية. ونزل المؤشر نيكاي 0.61 بالمئة ليغلق على 28995.92 نفطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 بالمئة إلى 1971.48 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا من سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت إن «التراجع في الجلسة المسائية يرجع ببساطة لعوامل خارجية، مثل هبوط أسهم الصين والتعاملات في السوق الآجلة في الولايات المتحدة. امتنع المستثمرون عن المخاطرة إذ لا يزالون يتوخون الحذر بشأن اتجاه عائدات السندات الأمريكية».

ونزلت عائدات سندات الخزانة ولكنها استقرت قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع رهان المستثمرين على تعاف أسرع للاقتصاد الأمريكي وضغوطات من معدل تضخم أعلى.

ونزلت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكاي، إذ انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 0.9 بالمئة وفاست للتجزئة 0.1 بالمئة. وهبطت أسهم شركات تعتمد على الصين، إذ فقد سهم شركة فانوك المصنعة لأجهزة الروبوت 1.53 بالمئة وشركة كوماتسو لإنتاج معدات البناء 1.24 بالمئة.

وقفز سهم مجموعة بورصة اليابان 2.78 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المشغلة لبورصة طوكيو توقعاتها لصافي ربح العام بالكامل إلى 51.5 مليار ين (473.17 مليون دولار) من 45.5 مليار ين. وكانت الأسهم التي تصدرت قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على المؤشر توبكس هي نينتندو الذي ارتفع 1.59 بالمئة وتلاه سهم سيفن أند آي هولدينجز الذي صعد 1.23 بالمئة. وكان سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسكك حديد وسط اليابان، اللذان خسرا ما يزيد عن 3% لكل منهما، الأسوأ أداء على توبكس 30.

وتصدر سهم مجوعة بورصة اليابان قائمة الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي وتلاه سهم كانون الذي ارتفع 1.95% وسهم شيونوجي أند كو الذي صعد 1.76%. (رويترز)