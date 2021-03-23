شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020» يسبر آفاق الحفاظ على أثمن الموارد.. المياه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لضمان مياه نظيفة وآمنة للجميع، وعلى العالم أن يعمل يداً بيد للحفاظ على هذا المورد المحدود والأساسي لاستمرار الحياة، الذي يمثل شريان الحياة لحضاراتنا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا، من أجل أجيال المستقبل.

ذلك ما نادى به خبراء عالميون شاركوا في «محادثات إكسبو: المياه»، وهي فعالية افتراضية أقامها إكسبو 2020 دبي، بالاشتراك مع مكتب وزارة الدولة للأمن الغذائي والمائي، وجمعت خبراء من شتى أنحاء العالم، بمن فيهم الأمير ألبير الثاني، أمير إمارة موناكو، للبحث عن حلول تعاونية لتحسين الحفاظ على المياه وإدارتها على نحو مستدام عالمياً.

وبعد يوم واحد من الاحتفال باليوم العالمي للمياه، استكشفت «محادثات إكسبو: المياه» الطرق العديدة التي تلامس بها المياه كل جانب من جوانب التنمية البشرية، وترتبط بمعظم أهداف التنمية المستدامة، وتمثل أداة جوهرية لتحقيق آمالنا في توفير مستقبل آمن ونظيف وصحي للأفراد ولكوكب الأرض.

ريم الهاشمي: تحدي المياه في حقيقته مسألة عدالة وعدل وإنصاف

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: «توجد حاجة ملحة إلى معالجة أزمة المياه العالمية الوشيكة. هذا التحدي ليس اقتصادياً فحسب، بل هو مسألة عدالة، وعدل، وإنصاف. كيف نضمن الوصول إلى هذا المورد الذي يضمن استمرارية الحياة والذي نحتاج إليه جميعاً، أينما نعيش في العالم؟ إذا التزمنا جميعاً بهذه المسؤولية العالمية المشتركة، فستصبح الحلول بين أيدينا».

وقالت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي: «يمثل الأمن المائي واحداً من أكبر التحديات العالمية والتي يعيشها الملايين حول العالم. حيث تواجه حالياً العديد من المجتمعات تحديات كبيرة من أجل الوصول للمياه العذبة. كما يؤدي تغير المناخ إلى حدوث تحول في أنماط الطقس، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة حالات الجفاف، والمزيد من الظواهر الجوية السيئة، وزيادة التصحر، ما يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات».

مريم المهيري: ارتباط وثيق بين الأمن المائي وأمن الطاقة والغذاء

وأضافت المهيري: «إن الأمن المائي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمن الطاقة والأمن الغذائي؛ لذا يتوجب علينا الاهتمام بالأمن المائي كجزء من مساعينا نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. يمثل إكسبو 2020 المنصة المثالية للعالم لمناقشة هذه القضية؛ لكون دولة الإمارات تتعرض إلى الكثير من التحديات الخاصة بنقص مصادر المياه العذبة، ومع ذلك تَمكنّا من تطبيق أحدث التقنيات في إدارة منظومة المياه والطاقة، إلى جانب تقنيات الزراعة الحديثة، وذلك عبر التوسع في استخدام تقنيات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وزيادة أعداد المزارع ذات النظم المغلقة التي ترشد استهلاك مياه الري بنسبة 95%، مقارنة بنظم الري التقليدية. فعن طريق معالجة جميع هذه العناصر، يمكننا توليد تأثير مضاعف. لكن يجب علينا اتخاذ هذه الإجراءات الآن من أجل إحداث هذا التغيير».

محادثات إكسبو: المياه تغطي موضوعات متنوعة

غطت «محادثات إكسبو: المياه» موضوعات متنوعة، بدءاً من الصرف الصحي، وصولاً إلى الأمن الغذائي وحماية الموارد ونظافة المحيطات، بمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم عالمة المحيطات الرائدة الدكتورة سيلفيا إيرل، كبيرة العلماء سابقاً لدى الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي والمستكشفة المقيمة لدى ناشونال جيوغرافيك، التي أكدت الحاجة إلى حماية محيطات العالم.

وقالت الدكتورة إيرل: «يحتاج الأشخاص الأصحاء لمياه صحية، وكذلك الحال بالنسبة لجميع الأحياء الأخرى. يجب علينا حماية مياه العالم كما لو أن حياتنا تتوقف على ذلك؛ لأن هذه هي الحقيقة».

ألقت الفعالية الضوء على المشروعات التي يدعمها إكسبو 2020 بالفعل، عبر برنامجه العالمي للشراكة والابتكار إكسبو لايف، وعبر برنامجه لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل هذه المشروعات محطة نمر لمعالجة المياه، وهي أرض رطبة مستدامة أنشئت لتعالج المياه الملوثة بالنفط بصورة بيئية، وحولت صحراء قاحلة إلى نظام بيئي مرن.