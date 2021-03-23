شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق أبوظبي يتماسك وأسهم دبي تقلص خسائرها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

قلصت الأسهم المحلية خسائرها في الساعة الأخيرة من جلسة تداولات، الثلاثاء، على الرغم من تواصل ضغط «القيادية» في العقار والبنوك على مؤشرات الأسواق، لاسيما سوق دبي الذي تراجع 0.72% فيما تماسك سوق أبوظبي مرتفعاً بنسبة هامشية بلغت 0.03%، مع استمرار تركز 55% من السيولة على أسهم «الدار» و«أبوظبي الأول» والعالمية القابضة بما يعادل 644.13 مليون درهم.

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي، توجهاً نحو الشراء للأجانب غير العرب، وبصافي استثمار بلغ 171.3 مليون درهم كمحصلة شرائية بينما اتجهوا نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 35.6 مليون درهم محصلة بيع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و118.7 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 273.4 مليون سهم، توزعت بواقع 217.6 مليون سهم في سوق أبوظبي، و55.8 مليون سهم في سوق دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 27 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4412 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على نحو هامشي 0.03% عند مستوى 5735.39 نقطة مع ارتفاع أسهم الاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع الاستثمار 1% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 1.2% و«إشراق» 2.61% رغم انخفاض «الواحة كابيتال» 1.67%. كما ارتفع قطاع الطاقة 0.64% بعد ارتفاع «دانة غاز» 0.67% و«أدنوك للتوزيع» 0.92% في مقابل نزل «طاقة» 0.72%.

وعلى العكس هبط قطاع البنوك 0.06% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.27% و«أبوظبي التجاري» 0.16% في مقابل ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وتراجع قطاع العقار 0.8% مع تراجع «الدار» 0.81% و«رأس الخيمة العقارية» 0.38%. يأتي ذلك مع استقرار قطاع الاتصالات على وقع بقاء سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق.

سوق دبي

بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72% عند مستوى 2533.59 نقطة مع تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع السلع.

وهبط قطاع العقار 0.61% نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 0.85% و«إعمار مولز» 1.75% و«ديار» 0.76%، في مقابل ارتفاع «داماك» 1.85% و«الاتحاد العقارية» 0.37%، فيما استقر «إعمار للتطوير» من دون تغيير.

وتراجع قطاع البنوك 1% نتيجة تراجع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.23% فيما استقر «دبي الإسلامي» عند إغلاقه السابق.

وهبط قطاع الاستثمار 0.5% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.61% و«شعاع كابيتال» 1.51% فيما استقر «دبي المالي» من دون تغيير. كما انخفض قطاع النقل 0.09% متأثراً بانخفاض «أرامكس» 0.26% فيما استقر «العربية للطيران» وارتفع «الخليج للملاحة» 1.79%.

توجه السيولة

وتصدر «الدار العقارية» التداولات في سوق أبوظبي بقيمة 235 مليون درهم مغلقاً عند 3.69 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 229.07 مليون درهم ليغلق عند 14.6 درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات قدرها 180 مليون درهم، وأقفل عند 50.6 درهم.

وفي سوق دبي، تزعم التداولات «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 30.7 مليون درهم مغلقاً عند 10.95 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 26.25 مليون درهم، وأقفل عند 3.5 درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة بلغت 18.14 مليون درهم ليغلق عند 4.8 درهم.

وسجل «البنك التجاري الدولي» الارتفاع الأكثر بسوق أبوظبي بنسبة 7.69% مغلقاً عند 0.7 درهم، بينما سجل «القدرة القابضة» التراجع الأكثر بنسبة 5% إلى مستوى 0.95 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي «اكتتاب القابضة» بنسبة 5.12% مغلقاً عند 0.205 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «الإمارات دبي الوطني» بهبوطه 2.23% عند 10.95 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 176 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.7 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و171.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 176 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 300 ألف درهم فقط كمحصلة بيع للعرب، و175.7 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 2.13 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 34 مليون درهم محصلة بيع. وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار بلغ 34 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ 2.13 مليون درهم محصلة بيع.