شكرا لقرائتكم خبر عن دبي من أكثر مدن العالم أماناً ضمن مؤشرات التنافسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكنت دبي من وضع مكانتها ضمن أفضل 10 أو20 مدينة على مستوى العالم في أكثر من 100 مؤشر تتعلق بالأمن والأمان في العديد من تقارير التنافسية العالمية، وفقاً لموجز سياسات صدر مؤخراً عن مكتب دبي للتنافسية في «اقتصادية دبي»، في إطار دورها في التعريف بالقدرات التنافسية لدبي في كل المجالات. وتقدم الورقة تحت عنوان «تنافسية الأمن والأمان في دبي: لماذا صنفت دبي كواحدة من أكثر المدن أماناً في العالم»، تحليلاً للعوامل والعناصر التي تفسر تقدم دبي المتميز لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وتعتبر دبي أكبر مدينة تجارية في دولة الإمارات وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ومركزاً للشرق الأوسط. واستخدمت دبي أساسياتها المتعلقة بالأمن والأمان للحفاظ على تصنيفها التنافسي ووضع المعايير لإدارة أزمة «كوفيد-19» العالمية بشكل فعال.

ويستخدم موجز السياسة نهج المدن الآمنة وفق أفضل الممارسات الذي يتماشى أيضاً مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية «الإيكونوميست»، والذي يقوم على الركائز الأربع المتمثلة في الأمان الشخصي والبنية التحتية والصحة والأمن الرقمي، لتقييم تنافسية الأمن والأمان في دبي.

وقال سامي القمزي المدير العام لاقتصادية دبي: «على مدى عقود من الزمن، برهنت دبي على الرغبة القصوى في الحفاظ على مكانة الإمارة كمدينة آمنة، حيث تم العمل على وضع استراتيجيات وتعديلات اجتماعية واقتصادية طموحة، بما في ذلك الخطط الوطنية، بهدف جذب الاستثمارات الضخمة والزوار إلى الإمارة. وتؤكد الحكومة والقيادة على أمن وأمان المواطنين والمقيمين والزوار كهدف أساسي يلعب دوراً رئيسياً في جذب المستثمرين والمواهب العالمية الرائدة إلى دبي وتمكينهم من العيش والعمل والازدهار فيها».

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية: «إن الأمن والأمان جزء لا يتجزأ من جودة الحياة، وبالتالي يمثلان عنصراً أساسياً في التنافسية التي تمتاز بها دبي»، مضيفا أن «موجز السياسات يوضح التزام دبي بسلامة وأمن سكانها ومقيميها، إضافة إلى السلامة العامة للإمارة والدولة ككل». مؤكداً على عدم وجود مكان أكثر أمانًا من إمارة دبي، وكانت الرسالة واضحة بشكل خاص خلال فترة الجائحة COVID-19.

ويظهر الموجز أن دبي تحتل المرتبة الأولى في أكثر من 11 مؤشراً للأمن والأمان الشخصي ضمن مؤشرات تنافسية مختلفة، ومن أبرزها مؤشر المدن الآمنة الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية ضمن مجموعة «الإيكونوميست»، حيث تستند النتائج إلى الأمان الشخصي والبنية التحتية والصحة والأمن الرقمي، إضافة إلى تقرير المدن الذكية الصادر عن مركز التنافسية العالمي وغيرها. وتعكس المؤشرات التي احتلت دبي المرتبة الأولى فيها الدور المتميز للشرطة المحلية والمؤسسات الأخرى في إعطاء الأولوية للسلامة الشخصية داخل الإمارة.

وفي ما يتعلق بالأمن والأمان الرقمي، ومع تزايد الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، لم تقتصر جهود إمارة دبي على السلامة المادية فقط، بل الرقمية أيضاً. حيث تحتل الإمارة المرتبة الأولى في فرق الأمن السيبراني المتخصصة ومستويات التكنولوجيا المستخدمة.