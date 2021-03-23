شكرا لقرائتكم خبر عن «جلف كابيتال»: تفاؤل باقتصاد الإمارات وتعافي السفر والضيافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 193 % نمو ربحية الشركات ضمن محفظة الشركة و20% نمو المبيعات في 2020

التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا وحلول الدعم عزز الأداء في العام الماضي

خطط لإبرام 4 إلى 6 صفقات جديدة هذا العام وصندوقان جديدان في 2022

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة «جلف كابيتال» أنها استكملت صفقتي تملك استراتيجيتين في شركات أمريكية للتكنولوجيا الصحية بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون دولار. وقال الدكتور كريم الصلح الرئيس التنفيذي للشركة في لقاء صحفي عن بعد، أمس الثلاثاء أن هذه الاستثمارات التي تمنح «جلف كابيتال» حصص الأغلبية في «إكلا هيلث» في واشنطن و«هانساي سولوشنز» في كاليفورنيا، ستعزز قدرات «جلف كابيتال» في سوق إدارة دورة الإيرادات لقطاع الرعاية الصحية، الذي يسجل نمواً سنوياً يصل إلى 14%. ففي عام 2018، كانت «جلف كابيتال» قد تملكت حصة أغلبية في «أكيومد براكتيس مانجمنت» («أكيومد»)، موفر إدارة دورة الإيرادات RCM في دولة الإمارات والسعودية.

وأكد الصلح أن الشركة تركز على قطاع الصحة الذي يطرح العديد من الفرص الواعدة، والذي يعد بين القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً. وأضاف قائلاً: إن الشركة أبرمت إلى الآن 6 صفقات في القطاع، وستواصل الاستثمار فيه في المرحلة المقبلة.

كريم الصلح

وقال إن خيارات الشركة الاستثمارية على مدى الأعوام الماضية وقرارها بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا وحلول الدفع الإلكتروني والرعاية الصحية خدمتها بالفعل في العام الماضي، فهذه القطاعات كانت الأسرع نمواً خلال الجائحة مع نمو الطلب وبشكل قياسي على خدمات هذه القطاعات أكثر من غيرها. وأوضح قائلاً إن الشركات ضمن محفظة الشركة سجلت في العام الماضي نمواً وصل إلى 193% في الربحية، وحوالي 20% في المبيعات.

11 مليار درهم

تدير الشركة في الوقت الحاضر أصولاً تصل قيمتها إلى 11 مليار درهم تتوزع بين الاستثمار في الملكية الخاصة والدين الخاص. ولدى الشركة في الوقت الحاضر صندوق بقيمة 750 مليون دولار للاستثمار في الملكية الخاصة، تم توظيف 78% منه إلى الوقت الحاضر، وتبحث الشركة فرص الاستثمار المناسبة لتوظيف المبلغ المتبقي، مع التركيز جغرافيا على أسواقها المعتادة في الإمارات والسعودية ومصر التي تمثل 90% من استثماراتها، والتطلع إلى قطاعات المستقبل التي ذكرت سابقا إضافة إلى قطاع الاستدامة والأمن الغذائي.

وتمثل استثمارات الشركة في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا وحلول الدفع الإلكتروني حوالي 60% من محفظتها في الوقت الحاضر، والبقية تتوزع على قطاعات خدمات المستهلك وخدمات قطاعات الأعمال.

وتخارجت الشركة في العام الماضي عن 3 استثمارات تخارج من استثمارات، قال الصلح إن أبرزها كانت صفقة بيع شركة «ميتاميد» للأشعة والتي أبرمتها الشركة في مايو العام الماضي، أي في ذروة الجائحة، ووصلت قيمة الصفقة إلى 75 مليون دولار. كما باعت الشركة حصة تابعة لها في شركة خدمات الانترنت البديلة «ترك نت» بعد أن أسهمت الجائحة في تعزيز الطلب على خدمات الشركة ورفعت ربحيتها في العام الماضي بحوالي 150%.

جاليريا مول

وتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات هذا العام مستويات نمو إيجابية وأن يتمكن من التعافي من تبعات الجائحة لينمو الناتج المحلي بما يتراوح بين 2 إلى 3%، ورجح أن يشهد قطاع الضيافة وحركة السفر هذا العام نمواً خاصة مع استضافة فعاليات «إكسبو 2020».

وقال إن المستثمر الذي لديه جرأة سوف يستفيد من الاستثمار في القطاعين في الوقت الحاضر حيث سيطرح التعافي فرص نمو قوية فيهما.

وتنوي الشركة الدخول في 4 إلى 6 صفقات استحواذ في العام الجاري مع التركيز على الاستحواذات التي تخدم نمو الشركات المملوكة ضمن محفظة المجموعة في الوقت الحاضر. كما تنوي إطلاق صندوق جديد للاستثمار في الملكية الخاصة في العام المقبل، إضافة إلى صندوق آخر للاستثمار في الدين الخاص.

وتجدث عن أداء «جاليريا مول» في أبوظبي قائلاً: إنه شهد نمواً إيجابياً فاق التوقعات في العام الماضي، رغم فترة الإغلاق لاحتواء تفشي الجائحة، حيث زادت المبيعات بمعدل 18% في 2020 على مستوياتها في العام السابق. كما وصل عدد زوار المركز إلى 22 مليون زائر خلال السنة.

