شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من المقترضين في الإمارات يشترون الوحدات بهدف الإقامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت «مورتجاج فايندر»، الذراع الاستشارية المستقلة المتخصصة في الرهون العقارية وهي جزء من «مجموعة بروبرتي فايندر»، أول تقرير يتعلق بسوق الرهن العقاري يعرض تفاصيل بيانات معاملات الرهن العقاري الخاصة بعام 2020، متضمناً أسعار العقارات واتجاهات التقييم النهائية والتركيبة السكانية للمقترضين، بالإضافة إلى اتجاهات أسعار الفائدة.

ويهدف التقرير الذي تم تجميعه بناء على معاملات الرهن العقاري التي أشرفت عليها الشركة الاستشارية على مدار العام الماضي، في سوق دولة الإمارات.

ويرتبط الكثير من البيانات الواردة في التقرير بالأحداث والأجواء التي كانت سائدة في عام 2020، حيث جاءت نتائجه الرئيسية على النحو التالي:

* استحوذ المقيمون في دولة الإمارات على 97% من إجمالي معاملات الرهن العقاري، وهو أمر منطقي نظراً لقيود السفر الصارمة التي استجدت في ذلك العام.

* وأفاد 83% من المقترضين بأن الغرض من شرائهم الشقق السكنية هو الإقامة فيها بأنفسهم،

* وذلك على العكس من شرائها للأغراض الاستثمارية التي شكلت ما نسبته 16% فقط من إجمالي الرهون.

تخفيف القيود على السفر

ويقول بريندان كينيلي، كبير مستشاري الرهن العقاري لدى «مورتجاج فايندر»: «مع تخفيف القيود المفروضة على السفر وإطلاق برامج اللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد-19» على مستوى العالم، فإنه من المتوقع أن نشهد عودة المقترضين غير المقيمين إلى السوق في الربع الأخير من عام 2021، إذ إنه غالباً ما يحرص المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وخصوصاً من المملكة المتحدة، على الاستثمار في دولة الإمارات».

وأظهر تقرير «مورتجاج بروبرتي» بشكل عام، أن التقارب بين أسعار العقارات والتقييمات النهائية للوحدات السكنية المكتملة كان أقرب بكثير، بالمقارنة مع العقارات التي تم شراؤها على الخارطة. وقد جاء ما نسبته 16% من تقييمات الوحدات السكنية المكتملة أقل من سعر التقييم، في حين أتى ما نسبته 88% من تقييمات العقارات المشتراة على الخارطة أقل من سعر الشراء الأصلي.

تقييمات أعلى

ويوضح كينيلي في هذا الصدد أنه «ليس من المستغرب أن تشهد العقارات التي تم شراؤها على الخارطة نسبة مئوية أعلى من التقييمات المنخفضة، إذ إن مشتري العقارات على الخارطة عادة ما يقومون بذلك قبل حوالي العامين من تاريخ التسليم النهائي عند اكتمال بناء الوحدات السكنية. فقد سلك إجمالي أسعار العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاهاً هبوطياً في السنوات الأخيرة، لذا، فإنه من المنطقي أن تتأثر عمليات الشراء بذلك على الخارطة أيضاً. وعلى الرغم من ذلك، ومع انحسار الاتجاه الهبوطي مع اقتراب نهاية عام 2020، وحتى مع ارتفاع الأسعار في بعض المناطق الراسخة، فإننا نتوقع أن يتراجع عدد التقييمات المنخفضة في عام 2021».