شكرا لقرائتكم خبر عن «ألف» تبدأ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من «الممشى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة ألف، عن البدء بالأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع الممشى متعدد الاستخدامات، بقيمة إجمالية تجاوزت 213 مليون درهم، بحيث تضم ستة مبانٍ، موزعة على 612 وحدة سكنية تتألف من استوديو، وغرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، لتناسب مختلف الأذواق والفئات.

وأفادت مجموعة ألف، بأن البدء بأعمال بناء المرحلة الثالثة من مشروع الممشى، جاء نتيجة النجاح الباهر لعمليات البيع التي حققها مشروع الممشى في المرحلتين السابقتين، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية في منطقة استراتيجية وحيوية، تشكل القلب النابض للشارقة الجديدة.

ولفتت المجموعة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع جاءت لتناسب مختلف الأذواق، حيث سيتم بناء المرحلة بأعلى معايير الجودة العالمية، وأرقى المرافق وأفضل وسائل الراحة، خصوصاً في ما يتعلق بخيارات التصاميم العصرية التي تلبي كل الاحتياجات.

كما ستضم المرحلة خيارات عدة من المساحات المميزة للوحدات السكنية، بإطلالات لافتة وخلّابة على أحواض السباحة. وستطل الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة على مساحات مفتوحة ومناطق ألعاب الأطفال، مع توافر مختلف الخدمات المتنوعة، مثل محال البيع بالتجزئة التي تشغل 1,852 متراً مربعاً من إجمالي المساحة.

وأشارت المجموعة إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع الممشى تمتد على مساحة بناء إجمالية 818,634 قدماً مربعة، حيث إن كل ما يتوافر في المرحلة الثالثة يشكّل قيمة مضافة، ويتكامل مع المرحلتين السابقتين الأمر الذي يشكل استمراراً جاذباً وفريداً لمحبي العيش في أجواء عصرية وحديثة ومتكاملة.