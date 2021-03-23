شكرا لقرائتكم خبر عن زي اليونايتد الجديد يحتفي ببداية التسعينات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسربت صورة زي فريق مانشستر يونايتد للموسم المقبل في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاكي زي الفريق في بداية التسعينات حيث الحقبة الذهبية للنادي.

وارتدى أساطير اليونايتد في موسم 1991-1992 الذي رفع فيه الفريق كأس الرابطة ليدشن مسيرة الألقاب مع السير أليكس فيرجسون.

الطريف أن القميص لا يحمل شعار الشركة الألمانية «TeamViewer» الراعي الجديد لكن المشجعين شعروا بالتفاؤل من شكل القميص، وكتب أحدهم: «هكذا يتم تحديث الكلاسيك».