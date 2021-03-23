شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على سمكتين متوهجتين للمرة الأولى في القطب الشمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

عثر علماء لأول مرة في القطب الشمالي على سمكتين متوهجتين تضيئان باللون الأخضر والبرتقالي والأحمر في الظلام، ولم يتضح بعد سبب التوهج، لكن قد يكون له دور في التواصل والتزاوج وفقاً للعلماء.

وعلى الرغم من أن الأسماك المتوهجة موجودة في المناطق الاستوائية، إلا أنه لم يتم العثور عليها في القطب الشمالي من قبل.

وقال عالم الأحياء البحرية جون سباركس: «فوجئنا بوجود السمكتين تتألقان بألوان مختلفة، وهو أمر غير معتاد في نوع واحد». وأضاف: تم رصد توهج العديد من الأسماك في الظلام خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك أسماك القرش والسناجب والأرانب البرية، لكن السبب الدقيق وراء إطلاق هذه الحيوانات لهذه الألوان الزاهية يظل لغزاً.