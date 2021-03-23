شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توافق على قيد أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة على؛ أولًا قيد أسهـم شركة تعليم لخدمات الإدارة برأس مال مصدر قدره 730.3 مليون جنيه موزع على عدد 730.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، وذلك طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22\1\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الاخص المادة ( 1 ) مكرر منها.

وربطت اللجنة، عدم التعامل على أسهم شركة تعليم خدمات الإدارة خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتي بدء التداول علي هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدي الهيئة واستيفاء البنود ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة ( 7 ) من قواعد القيد ما لم يتم مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، وأن يتم تسكين الشركة بقطاع "خدمات تعليمية.

وألزمت لجنة القيد، شركة تعليم لخدمات الإدارة، بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي بما يفيد تجميد أسهم ملكية جميع مساهمي شركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة المالكة لنسبة 97.7% من جامعة النهضة ببنى سويف طوال فترة قيد أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة بالبورصة المصرية وعدم اتاحتها للتصرف إلا بعد الحصول على موافقة البورصة المصرية وإتباع الاجراءات القانونية المشار إليها بقانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية تنفيذًا للضوابط التي وردت بكتاب وزير التعليم العالى والبحث العلمي الصادر برقم 587 في 22 مارس الجاري، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي بما يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال شركة تعليم لخدمات الإدارة وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.