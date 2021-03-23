شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر
وفي سياق متصل فقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 % إلى 0.7074 دولار أمريكي في نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7685 دولار أمريكي.
وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3833 دولار وكذلك العملات المرتبطة بالنفط مع هبوط سعر الخام نتيجة مخاوف من أن تؤدي موجة جديدة من الإصابات إلى المزيد من إجراءات العزل في أوروبا.
ونزل الدولار الكندي لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.2557 مقابل نظيره الأمريكي وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4% مع هبوط العقود الآجلة لبرنت أكثر من 1%.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.47 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 28.93 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وارتفعت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 209.88 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.95 ريال سعودى.
وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 209.88 ريال بما يعادل 55.96$سعر الذهب عيار 22بنحو 192.39 ريال بما يعادل 51.30$ سعر الذهب عيار 21بنحو 183.65 ريال بما يعادل 48.97$ سعر الذهب عيار 18بنحو 157.41 ريال بما يعادل 41.97$ سعر الذهب عيار 14بنحو 122.43 ريال بما يعادل 32.64$ سعر الذهب عيار 12بنحو 104.94 ريال بما يعادل 27.98$ سعر أوقية الذهببنحو 6,527 ريال بما يعادل 1,740$ سعر جنيه الذهببنحو 1,469 ريال بما يعادل 391.74$ سعر كيلو الذهببنحو 209,876 ريال بما يعادل 55,961$