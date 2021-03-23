أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفي سياق متصل فقدت عملة نيوزيلندا أكثر من 1.2 % إلى 0.7074 دولار أمريكي في نهاية الجلسة الآسيوية وهبط الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7685 دولار أمريكي.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3833 دولار وكذلك العملات المرتبطة بالنفط مع هبوط سعر الخام نتيجة مخاوف من أن تؤدي موجة جديدة من الإصابات إلى المزيد من إجراءات العزل في أوروبا.

ونزل الدولار الكندي لأقل مستوى في أسبوعين عند 1.2557 مقابل نظيره الأمريكي وتراجعت الكرونة النرويجية نحو 0.4% مع هبوط العقود الآجلة لبرنت أكثر من 1%.