شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع عقب الكشف عن خطة تحفيز مالي جديدة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء على الرغم من صعود الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعما من الكشف عن خطة تحفيز مالي جديدة في الولايات المتحدة.



كانت وكالات قد ذكرت بأن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمر فريقه الاقتصادي في البيت الأبيض بإعداد خطة إنفاق وتحفيز اقتصادي بقيمة 3 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد.



من جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بالامس بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن التعافي الكلي.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم إلى 6.5% خلال العام الجاري.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.1 نقطة وأقل مستوى عند 91.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2643.5 دولار للاوقية، وسجل أعلى سعر عند 2643.5 دولار وأقل سعر عند 2560 دولارا.