شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد أكثر من 3% بفعل مخاوف الطلب فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط أكثر من 3% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أسابيع ، بفعل مخاوف ضعف الطلب على الوقود فى أوروبا ، بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ، بالتزامن مع تباطؤ طرح اللقاحات فى القارة العجوز.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.3% إلى مستوي 59.24$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.26$، وسجل أعلى مستوي عند 61.33$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 3.2% إلى مستوي 62.22$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 64.28$ ، وسجل أعلى مستوي عند 64.29$.

عند تسوية الاثنين ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.25% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى سادس خسارة خلال السبعة أيام الأخيرة ، بفعل تصاعد القلق حيال تخمة الإمدادات العالمية وضعف الطلب.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 6.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بسبب التطورات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا فى أوروبا.

أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

تشديد القيود من جديد يعني المزيد من الضعف فى مستويات الطلب على الوقود فى واحدة من أكثر المناطق تضررا من جائحة فيروس كورونا.

مددت ألمانيا "أكبر مستهلك للنفط فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.

كانت وكالة الطاقة الدولية قد خفضت الأسبوع الماضي توقعاتها للطلب على النفط فى عام 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ،وأشارت إلى تجاوز المعروض النفطي مستويات الطلب فى النصف الثاني من العام.