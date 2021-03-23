شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في أكثر من عام مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة التاسعة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وكذلك ارتداد عقود خام برنت من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الرابع من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن أول لقاء يجمع محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة جانيت يلين وذلك لشهاداتهما أمام الكونجرس الأمريكي حيال سياسات الاحتياطي الفيدرالي والخزانة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.54% لتتداول عند مستويات 60.95$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.56$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.53% لتتداول عند 63.96$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 64.30$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 64.62$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 91.89 مقارنة بالافتتاحية عند 91.81، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 91.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 189$ مليار مقابل 179$ مليار في الربع الثالث الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد أول حدث يجمع محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين وذلك لشهدتهم أمام اللجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ حيال التقرير الفصلي لقانون "كايرز".

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 15 مقابل 14 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.1% إلى 872 ألف مقابل ارتفاع 1.6% عند 923 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 9 منصات إلى إجمالي 318 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية منذ كانون الثاني/يناير، إلا أن المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا لا تزال تعكس تراجع بواقع 346 منصة عن ما كانت عليه منذ عام.