شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى 23-3-2021 اليو م الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فى حين سجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وتباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ثباتا عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فى البنك التجارى الدولى cib ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.24 جنيه.

4.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.29 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.