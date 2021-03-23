شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.7615، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.7500 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.7765 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7640 والمقاومة 0.7750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط