شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوعين قبيل شهادة "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل انطلاق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام الكونغرس الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 92.18 نقطة الأعلى منذ 10 آذار/مارس الجاري ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.80 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.75 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،وفى ظل ارتفاعات قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ،بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،بالتزامن مع تأخر حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي فى معظم أنحاء العالم خاصة فى القارة العجوز.

بالإضافة إلى تصاعد التوترات الدبلوماسية بعدما وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الصين وروسيا ،أثارت ردود فعل عنيفة فى كل من بكين وموسكو.

بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا.