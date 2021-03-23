شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب تحت ضغط ارتفاع الدولار قبيل شهادة "جيروم باول" أمام الكونغرس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وذلك قبيل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" و وزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام الكونغرس الأمريكي.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,730.84$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,739.06$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,742.54$

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,755.50$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء قرابة 0.5% ، على وشك تسجيل أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تنامي المخاوف حيال تأخر التعافي الاقتصادي فى أوروبا ،بعد تشديد قيود الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا ،بالتزامن مع تأخر حملات التطعيم ضد الفيروس التاجي فى معظم أنحاء العالم خاصة فى القارة العجوز.

بالإضافة على تصاعد التوترات الدبلوماسية بعدما وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على الصين وروسيا ،أثارت ردود فعل عنيفة فى كل من بكين وموسكو.

بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش تنطلق شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" ووزيرة الخزانة "جانيت يلين" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن المساعدات المالية للإغاثة من فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,051.78 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 آذار/مارس الجاري.