شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى فى أسبوعين بفعل مخاوف الموجة الثالثة لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالجلسة السابقة ، فى طريقها صوب ثاني خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل مخاوف الموجة الثالثة لفيروس كورونا المنتشرة على نطاق واسع فى أوروبا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 420.7 نقطة ،دعم هذا الانتعاش مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء قرب أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع صناعة السيارات، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ،بسبب مخاوف تأخر التعافي الاقتصادي فى منطقة اليورو.

أعلنت العديد من الدول فى أوروبا فرض قيود مرتبطة بفيروس كورونا مرة أخرى ،بعد تزايد حالات الإصابة بالعدوى فى ظل تسارع انتشار الموجة الثالثة من الفيروس التاجي ،وظهور نوع جديد من الفيروس فى القارة العجوز.

مددت ألمانيا "أكبر اقتصاد فى أوروبا" قيود الإغلاق حتى 18 نيسان/أبريل المقبل ، وطلبت من المواطنين البقاء فى منازلهم لمحاولة وقف الموجة الثالثة من الجائحة الفيروسية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تراجع عوائد السندات فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.1% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2 %.