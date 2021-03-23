جدوى للاستثمار تطلق صندوق الاستثمارات العقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة جدوى للاستثمار، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في المنطقة ، اليوم عن الإطلاق الناجح لصندوق الاستثمارات العقارية "ريف"، بالشراكة مع مجموعة تطوير القابضة وبنك الرياض وبنك البلاد. يهدف الصندوق إلى توفير دخل ثابت للمستثمرين، باللإضافة إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خلال الاستحواذ على أصول عقارية عالية الجودة ومدرة للدخل في المملكة العربية السعودية.

حقق صندوق "ريف" إقفالًا أوليًا ناجحاً بقيمة إجمالية قدرها 2.8 مليار ريال سعودي، ومن المتوقع أن يصل الحجم الإجمالي للصندوق إلى 10 مليار ريال سعودي من خلال عمليات الطرح اللاحقة. كما تم تمويل عمليات الاستحواذ الأولية للصندوق من خلال مجموعة من اكتتابات رأس المال التي بلغ مجموعها ما يقارب 1.5 مليار ريال سعودي، إلى جانب الحصول على تسيهلات مصرفية بما يقارب 1.3 مليار ريال سعودي من بنك الرياض وبنك البلاد. ويذكر ان المطور والشريك الاستراتيجي للصندوق هي مجموعة تطوير القابضة، واحدة من أبرز المطورين في سوق العقارات السعودي.

وتعليقاً على إطلاق الصندوق، قال الأستاذ طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "يأتي إطلاق صندوق الاستثمارات العقارية "ريف" كجزء من التزامنا بتعميق نشاطنا الاستثماري في السوق العقاري السعودي، وتوسع نطاق منتجاتنا الاستثمارية، وتقديم عوائد استثمارية مميزة لعملائنا".

ومن جانبه قال الاستاذ هيثم الغنام، رئيس قسم الاستثمارات العقارية في جدوى للاستثمار: "يعكس إطلاق صندوق الاستثمارات العقارية زخم النمو والشراكات الناجحة التي حققناها مع أبرز الشركاء والمطورين في السوق العقاري، مثل مجموعة تطوير القابضة وبنك الرياض وبنك البلاد. بالإضافة للتوزيعات السنوية المستقرة، يمتلك الصندوق إمكانيات وفرص كبيرة لتنمية رأس المال، ومن المتوقع أن يحقق صندوق "ريف" عوائد عالية لعملائنا في المستقبل إن شاء الله".

وعلق الاستاذ سلامة بن ملهي بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير القابضة، قائلاً: "نطمح بشراكتنا مع جدوى للاستثمار من خلال صندوق "ريف" إلى تزويد المستثمرين بإمكانية الوصول إلى المشاريع العقارية المتميزة والفريدة من نوعها بما يتماشى مع رؤية مجموعة تطوير القابضة".

هذا وتتكون المحفظة الأولية لصندوق الاستثمارات العقارية "ريف" من العديد من العقارات في مدينة الرياض.

فقد استحوذ الصندوق على مجمع النخلة السكني الذي يقع في حي قرطبة على مساحة 259.797 مترًا مربعًا، ويتكون من 1136 وحدة سكنية بمختلف الأحجام والأنواع، ويُعد من أبرز المجمعات السكنية في مدينة الرياض. واستحوذ الصندوق على ريف فلاتس، وهو عبارة عن مجمع سكني مبني على مساحة أرض تبلغ 8787.5 متر مربع، ويتكون من 133 شقة. وتم تمويل العقارين بالشراكة مع بنك الرياض.

كما استحوذ الصندوق مؤخرا على سبعة أبراج تجارية وخدمية في مشروع ليسن فالي، أحد المشاريع العقارية القادمة والأبرز في الرياض، وتم تأجير الأبراج السبعة التي تبلغ مساحتها الصافية القابلة للتأجير 42.095 متر مربع. ويذكر بأنه تم تمويل عقار ليسن فالي بالشراكة مع بنك البلاد.

واختتم الاستاذ هيثم الغنام قائلاً "سيواصل صندوق الاستثمار العقاري "ريف" البحث عن عمليات استحواذ جديدة لإضافتها إلى محفظته التوسعية، بهدف تعزيز عوائد الاستثمار للعملائنا".