شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 3% في ظل تضرر الطلب جراء قيود «كورونا» بأوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة في المئة الثلاثاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان بتباطؤ تعافي الطلب، فيما يفرض ارتفاع الدولار، ضغوطاً.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت دولار، أو ما يعادل في المئة إلى دولار للبرميل، بحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار، أو ما يعادل في المئة إلى دولار للبرميل.

وقال كومرتس بنك، إن «قارة أوروبا تشدد إجراءات فيروس كورونا، وبالتالي تعزز القيود على التنقل».

وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل/نيسان، وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي سلباً على الأسعار، وفي ضوء تسعير النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد كلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.