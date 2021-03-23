شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة في بريطانيا ينخفض 5% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز

انخفض معدل البطالة في بريطانيا، الثلاثاء، إلى خمسة بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير/ كانون الثاني، عندما دخلت البلاد مجدداً في إجراءات عزل عام لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تستند إلى السجلات الضريبية زيادة قدرها 68 ألفاً في عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات لشهر فبراير/ شباط، عن يناير/ كانون الثاني، على الرغم من أن الإجمالي أقل بواقع 693 ألفاً عن الفترة نفسها قبل عام قبل بدء الجائحة.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية سام بيكيت: «ضمن ذلك الانخفاض منذ ذلك الحين، مثّل من هم دون 25 عاماً ما يقرب من الثلثين، ومن يعملون في الضيافة أكثر من النصف، (ومن يعملون) في لندن نحو الثلث».

وارتفع متوسط ​​نمو الأجور إلى 4.8 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس/ آذار 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، وليس بين أصحاب الأجور الأعلى ممن حافظوا على وظائفهم.