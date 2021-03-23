شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.99 دولار لبرنت و61.55 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 63.99 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.55 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم، جاء نتيجة المخاوف من أن تشديد الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالدول الاوروبية قد تؤدي إلي تراجعات في انتعاش الطلب علي الوقود.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد قالت إن من المستبعد أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بالرغم من توقع دعم الطلب بفضل اللقاحات في وقت لاحق من العام، إذ لا يزال العالم متخما بالنفط، وأضافت في تقريرها الشهري "الصعود الكبير للنفط ليقترب من 70 دولارا للبرميل أثار حديثا عن دورة فائقة جديدة ونقص للمعروض يلوح في الأفق، بياناتنا وتحليلنا تشير إلى غير ذلك.