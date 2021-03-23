سعر الريال السعودى اليوم 23-3-2021.. ويسجل 4.14 جنيه بـ"البنك الأهلى"

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ثباتا عند سعر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين ارتفع بمقدار قرش واحد فى البنك التجارى الدولى cib ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وشهد سعر اليورو اليوم ارتفاعا ملحوظا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.68 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.18 جنيه للشراء.