شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أحمد منصور أمينًا عامًا للهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتمتع أحمد منصور بخبرة كبيرة من العمل المصرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع تمتد لأكثر من 23 عاما تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية في تطوير نظم العمل وتقييم الآداء.

وشغل منصور نائب أول الرئيس ورئيس قطاع نظم المعلومات بالبنك الأهلي الكويتي – مصر بعد أن انتقل من البنك المركزي المصري والذي شغل به العديد من المناصب منها مدير إدارة القنوات الرقمية ورئيس فريق عمل البلوك تشين ورئيس مشروع اعرف عميلك الموحد وعضو في مجموعة عمل العملات المشفرة والرقمية وقد نجح منصور في توعية وتدريب أكثر من5 آلاف مصرفي على التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي ويعد منصور مدرب محترف ومدرس بالجامعة الامريكية بالقاهرة والجامعات المصرية والمعهد المصرفي المصري ومستشاراً للتكنولوجيا المالية والبلوك تشين وتكامل الخدمات والتحول الرقمي.

وسيتولى منصور إدارة التخطيط الاستراتيجي والمشروعات والتكنولوجيا المالية والابتكار وقطاع تنظيم السوق البريدي بالهيئة القومية للبريد.

جدير بالذكر أن أحمد منصور هو خريج كلية التجارة جامعة عين شمس تخصص محاسبة وحاصل على ماجستير في إدارة الاعمال من الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وبرنامج قادة المستقبل future leader 2016 ودبلومة التكنولوجيا المالية من جامعة هونج كونج ودبلومة القيادة واتخاذ القرار (مدرسة فرانكفورت للتمويل والإدارة) وحاصل علي العديد من الدورات والشهادات الدولية في إدارة المشروعات وإدارة النظام وتصميم حلول النظام.