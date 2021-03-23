شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-3-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 23-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، فى ثالث أيام الأسبوع للبنوك، ارتفاعا ملحوظا فى البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.64 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، وبلغ سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" 18.68 جنيه للشراء، و18.80جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر في ظل تمديد إجراءات عزل في ألمانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية بينما تضررت العملة المحلية في نيوزيلندا من اجراءات لتهدئة المضاربات في سوق الإسكان. ونزل الدولار 0.1% مقابل الين الملاذ الآمن ولكنه ارتفع قليلا مقابل جميع العملات الأخرى، كما صعد مؤشر الدولار 0.1 % إلى 91.890.



وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.68 جنيه للشراء.

18.80 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.59 جنيه.

18.81 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.76 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.63 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة18.65 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.66 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.70 جنيه للشراء.

18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.62 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.