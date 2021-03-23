شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بضغوط مبيعات عربية وأجنبية.. ورأس المال يفقد 13.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 13.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 627.559 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 10354 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.76% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.06% ليصل إلى مستوى 12477 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.2% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.07% ليصل إلى مستوى 2701 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 89 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة-رواد، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي انفستمنتس القابضة، المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العبوات الطبية.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، شركة مستشفى كليوباترا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المالية والصناعية المصرية، سبيد ميديكال، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر للفنادق، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك التعمير والاسكان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، البنك المصري لتنمية الصادرات، الشرقية-ايسترن كومباني، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، الألومنيوم العربية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 1.04 مليون سهم، 2.5 مليون سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 29 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 8482 سهم، واشترى مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 2.2 مليون سهم، 104 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 2.5 مليون سهم.

في سياق آخر قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم دايس للملابس الجاهزة، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الثلاثاء، من الساعة 11:40 بعدما قامت الشركة بتكليف شركة المجموعة الاقتصادية للاستشارات المالية لإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة.