شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يكتسي باللون الأخضر – تحليل – 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم سيسكو (CISCO) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.69% بما يعادل 1.32 نقطة ليستقر على سعر 50.30 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.25، ليستهدف مستوى المقاومة 52.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد