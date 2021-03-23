شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يبدأ بالتعافي – تحليل – 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كومكاست (COMCAST CORP) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم 55.00، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.64% بما يعادل 0.91 نقطة ليستقر على سعر 56.37 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 55.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 58.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد