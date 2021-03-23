شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بايدو (BIDU) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.36% بما يعادل 8.66 نقطة ليستقر على سعر 266.13 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 264.44، ليستهدف مستوى الدعم 229.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه