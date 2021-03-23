شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.32% بما يعادل 0.47 نقطة ليستقر على سعر 36.00 دولار، وذلك في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.46، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 37.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد