شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 23-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.17% بما يعادل 35.91 نقطة ليستقر على سعر 3,110.87 دولار، ولكن بالرغم من صعود السهم إلا أنه يظل يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 2,877.40، طيلة ثبات المقاومة 3,167.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه