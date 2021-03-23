شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف التداول بالبورصة المصرية.. وإيقاف 89 سهمًا لتراجعهم بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، إعادة التداول على جلسة اليوم الثلاثاء، بعد إيقاف الجلسة لمدة نصف ساعة لانخفاض مؤشر إيجي إكس 100، وسط استمرار إيقاف التداول على الأسهم وبلغت 89 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، اودن للاستثمارات المالية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العربية لحليج الأقطان، راية لخدمات مراكز الاتصالات، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، ارابيا انفستمنتس هولدنج، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المصرية للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، اسيك للتعدين-اسكوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العامة لصناعة الورق-راكتا، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اميرالد للاستثمار العقاري، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة-رواد، العبور للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للأسمنت-قنا، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للمحاصيل الزراعية، بلتون المالية القابضة، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ريكاب للاستثمارات المالية.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، الدلتا للسكر، المصريين للاستثمار والتنمية، القاهرة للدواجن، أوراسكوم للاستثمار القابضة، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بي انفستمنتس القابضة، المنصورة للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، سيدي كرير للبتروكيماويات، الصناعات الكيماوية المصرية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العبوات الطبية.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم؛ أوراسكوم المالية القابضة، شركة مستشفى كليوباترا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المالية والصناعية المصرية، سبيد ميديكال، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصرية للمنتجعات السياحية، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، الحديد والصلب المصرية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مصر للفنادق، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك التعمير والاسكان، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ام ام جروب للصناعة والتجارية العالمية، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، البنك المصري لتنمية الصادرات، الشرقية-ايسترن كومباني، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي، الألومنيوم العربية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.