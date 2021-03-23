شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توقف التداول نصف ساعة لانخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة التداول اليوم الثلاثاء، لمدة نصف ساعة وذلك بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 5%.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 10327 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1894 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 12427 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 3933 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.98% ليصل إلى مستوى 1805 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 2702 نقطة.