الاقتصاد

هبوط أسهم أوروبا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسهم أوروبا بفعل مخاوف الموجة الجديدة لفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت الأسهم الأوروبية عن ذروة عام اليوم الثلاثاء، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات عزل عام في ألمانيا في إثارة المخاوف بشأن تباطؤ تعافي الاقتصاد من صدمة الجائحة.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وحثت المواطنين على البقاء في المنازل خلال عطلة عيد الفصح.

وتسارعت حصيلة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في فرنسا على الرغم من بدء ثالث إغلاق، بينما أرجأت النمسا إعادة فتح المقاهي والمطاعم.

وتراجعت أسهم السفر والسياحة مجددا، إذ نزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وشركة السفر توي بين اثنين وثلاثة بالمئة.

وهوى سهم فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 7.1 بالمئة بعد أن حذرت الشركة من أن نقص أشباه الموصلات سيكون له تأثير كبير على الإنتاج في الربع الثاني.

 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا