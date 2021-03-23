شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيميائية القابضة" توقع مذكرة تفاهم مع "هيلمان العالمية" لإنشاء مشروع مشترك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توقيع مذكرة تفاهم حصرية مع شركة هيلمان العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، لتأسيس مشروع مشترك حصري لتقديم خدمات لوجستية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إلى أن المشروع يعدّ الأول من نوعه في القطاع الطبي في المنطقة، علماً بأن مدة المذكرة 90 يوماً من تاريخ توقيعها.

وبحسب البيان تم توقيع المذكرة من خلال قطاع الشركة الكيميائية الدوائي، المتمثل بالشركة السعودية العالمية للتجارة (سيتكو فارما) وشركة أجا للصناعات الدوائية (أجا فارما) والشركة الكيميائية للاستثمار التجاري المحدودة.

ويهدف المشروع إلى توفير خدمات الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين والتوزيع وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة والأمان.

وأشارت الكيميائية إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة علماً بأن الشركة سوف تعلن عن المستجدات بهذا الخصوص لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 18.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة المبيعات وإنخفاض مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 83.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.