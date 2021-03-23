شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف البيع تُقلص خسائر "طباعة وتغليف" 47% في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للطباعة والتغليف، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 47% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 20.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 38.8 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 14 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى تقليص مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والادارية، بالإضافة الى الانخفاض في مصاريف التمويل.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 767.7 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 924.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 11.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 34 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.