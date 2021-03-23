شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أسمنت حائل" تعتمد توزيع 0.5 ريال للسهم عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت حائل، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 48.950 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 97.9 مليون سهم، بواقع 0.5 ريال للسهم، بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية في الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون توزيع الأرباح بتاريخ 5 أبريل 2021.

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقررت الجمعية صرف مبلغ 1.750 مليون ريال، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 107.5 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 59.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض في بعض المصروفات.

وارتفعت المبيعات إلى 336.3 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 274.4 مليون ريال خلال العام 2019.