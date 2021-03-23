شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة صافي الأقساط المكتسبة يدفع "الخليجية العامة للتأمين" للربحية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 8.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتتبة بنسة 17.69% خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019، بالإضافة إلى تحسن نسبة الخسارة والتحسن العام في أداء المحفظة التأمينية على الرغم من انخفاض صافي أرباح استثمارات المساهمين بنسية 62% خلال العام 2020، مقارنةً مع العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 20.2%، إلى 146.6 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 121.9 مليون ريال خلال العام 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 62.4%، إلى 3.1 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 8.3 مليون ريال خلال العام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.